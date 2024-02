La rivoluzione delle imprese straniere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le aziende della provincia parlano sempre più straniero. E non parliamo di manovalanza ma di imprenditori. I dati resi noti dall’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio fotografano una realtà che è sotto gli occhi di tutti anche se qualcuno si ostina a non vedere. Sono ben 2.685 (il 12,2% del totale) lea guida straniera e il numero è destinato a salire visto l’incremento in un anno è stato del 3,5%. Entrando nel dettaglio, un’impresa su 2 della provincia nel settorefiniture in edilizia è straniera mentre nel commercio siamo a una su 3, con quello ambulante quasi del tutto in mano agli imprenditori stranieri. E’ un’economia, una società, che cambia e si adegua ai tempi nuovi. Del resto siamo stati proprio noi italiani a dare l’esempio in tutto il mondo. Ora bisogna che si adegui anche la politica. Luca Cecconi