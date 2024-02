La rivincita di Cicerone Il liceo classico rinasce grazie al doppio diploma | a braccetto latino e inglese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Iscrizioni chiuse, ma numeri ancora fluidi nelle scuole, per ripensamenti e ritardi, in attesa degli esiti degli scrutini che spesso determinano altri cambi di rotta. Dai primi dati, la scuola più gettonata di Monza è l’istituto Hensemberger con oltre 300 iscritti. In controtendenza rispetto ai dati nazionali anche ilZucchi, in aumento; anche al musicale registrano 45 domande a fronte di 27 posti. Grande fermento allo Zucchi che per l’anno scolastico 2025-2026 pensa aldella danza (coreutico), mentre all’istituto tecnico Hensemberger si registrano 14 classi prime, una in più rispetto alle 13 quinte uscenti. Sono 80 le richieste per ildelle scienze applicate, più deldel 2023. "Abbiamo organizzato giornate di orientamento ad hoc per ciascun indirizzo – spiega ...