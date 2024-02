La ricetta degli hotteok | i pancake allo zucchero di canna coreani di una grande scrittrice

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Questo celebre street food viene servito caldo direttamente dalla padella. Attenzione al ripieno didifuso che fuoriesce al primo morso: potreste ustionarvi! Preparazione: 2 ore e 45 minutiCottura: 30 minuti Per 8LaIngredienti 115 g di farina 00 150 g di farina di riso glutinoso 1 bustina di lievito per dolci 1 cucchiaio di1 cucchiaino di sale 240 ml di latte Olio d’oliva Ripieno 100 g didi75 g di frutta secca mista tritata (arachidi, pinoli, noci) 1 cucchiaino di cannella in polvere 1 cucchiaino di sale Procedimento Prepariamo l’impasto! Per prima cosa, mescolate gli ingredienti secchi (farina 00, farina di riso glutinoso, lievito, ...