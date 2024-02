La protesta dei trattori in Vaticano | lettera degli agricoltori al Papa | Ci dia voce

(Di domenica 18 febbraio 2024) "Ile ildevono dareai nostri problemi. Siamo qui in modo simbolico, abbiamo portato un trattore, sta anche arrivando la mucca Ercolina che è stata a Sanremo". Lo dice all'ANSA Pietro Megna, uno dei portadiItaliani che oggi, domenica 18 febbraio, hanno portato lain. Alè stata inviata anche una: "Caro Pontefice, con infinita gratitudine la ringraziamo per averci dato la possibilità di portare la nostrae la nostra presenza nella tua Santa Casa". Inizia così la missiva che glipresenti in piazza San Pietro hanno scritto a Francesco. "Da settimane, con orgoglio e tenacia, stiamo manifestando affinché gli organi di ...

Roma , 17 febbraio 2024 – Duecento manifestanti e cinque trattori oggi in corteo nel centro di Roma . E domani faranno il bis: “La mucca Ercolina a ... (quotidiano)

Caro direttore, «col trattore in tangenziale andiamo a comandare», così cantava Fabio Rovazzi. Ed è successo davvero: i trattori hanno invaso le ... (iltempo)

La protesta di piazza Tienanmen (in cinese: - Tiananmén shìjiànP) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente in piazza Tienanmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno 1989 e culminato nel cosiddetto massacro di piazza Tienanmen (in cinese: - Tian'anmén dà túshaP), quando l'esercito cinese aprì il fuoco contro i dimostranti con fucili d'assalto e carri armati. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti.

Agricoltori in piazza San Pietro: 'La benededizione ci aiuterà'. In regalo al Papa un piccolo trattore: Continua la protesta dei trattori . Ieri vari sit da Bolzano a Trapani, ma soprattutto a Roma con 200 agricoltori e allevatori e 5 trattori, arrivati da tutta Italia nel cuore della capitale, in piazza della ...

Perché i piccoli agricoltori non salgono sul 'trattore' della protesta: ... che all'epoca doveva sembrare innovativa e all'avanguardia e che oggi ha rivelato tutti i suoi limiti, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della salute dei suoli e della salubrità del ...

Protesta agricoltori dal Papa, un trattore e una mucca a San Pietro: La protesta degli agricoltori arriva con un trattore a Piazza San Pietro per l'Angelus di Papa ... "Oggi insieme alla Mucca Ercolina uno dei nostri trattori entrerà in Vaticano per la benedizione Papale!!...