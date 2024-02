La Promessa | anticipazioni dal 19 al 23 febbraio | la confessione di Petra

(Di domenica 18 febbraio 2024)farà unaimportante nelle puntate Ladal 19 al 23. La donna, infatti, rivelerà a Teresa il motivo per il quale è così legata e devota alla marchesa. Nel frattempo, Manuel dirà a Catalina che presto lascerà la Spagna per andare a Milano ad occuparsi di un'importante progetto di aeroplani. Alonso, invece, cercherà di conquistarsi la fiducia di Catalina. La, puntate dal 19 al 23: Manuel decide di partire per Milano Don Pedro parlerà con Manuel e gli proporrà di trasferirsi a Milano per occuparsi di un importante progetto sugli aeroplani. Il ragazzo, inizialmente titubante, alla fine accetterà. Subito dopo, informerà sua sorella Catalina della sua imminente partenza per l'Italia al fine di allontanarsi da Jimena con la quale è in ...

La Promessa, trame dalla Spagna: Jimena si finge incinta, Jana la scopre ma Manuel non le crede: Jana capirà che Jimena sta fingendo la propria gravidanza per tenere Manuel legato a sé nelle prossime puntate de La Promessa . Le anticipazioni provenienti dalla Spagna annunciano che la cameriera correrà a mettere in guardia il marchesino, ma lui non crederà affatto che sua moglie lo stia ingannando. Manuel ...