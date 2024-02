La Primavera vince a Salerno

(Di domenica 18 febbraio 2024) salernitana 0 ascoli 1 SALERNITANA: Salvati, Guccione N., Ferrari (dal 39’ s.t. Gaudino), Giannini, Vuillermoz, Elia, Sepe (dal 39’ s.t. Zerillo), Paganetti, Fusco (dal 13’ s.t. Portolesi), Boncori, Pascalau (dal 29’ s.t. Cosentino). Pancina: Dinzo, Badau, Buono, Fiore, Guccione A., Susini, Troise. Allenatore: Boccolini. ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Cozzoli, Barrotta (dal 42’ s.t. Gorica), Rossi, Piermarini, Gaspari (dal 15’ s.t. Deriu), Bando, Tarantino, Lo Scalzo (dal 33’ s.t. Lattanzi), Del Moro (dal 15’ s.t. Solmonte). Panchina: Amato, Mengucci, Sottil, Gaffuri, Carosi, Carano, Colaiacomo, Ciccanti. Allenatore: Ledesma. Arbitro: Cavaliere di Paola. Marcatori: al 26’ p.t. Rossi Note – ammoniti Piermarini, Solmonte, Deriu per l’Ascoli. Angoli 5-8. Terza vittoria consecutiva per lache stavolta è riuscita ad uscire ...

Alla Spal Primavera basta un’autorete a favore per superare di misura il Renate e continuare la corsa per conquistare un posto in zona playoff. Un ... (sport.quotidiano)

Federico Mattiello (Barga, 14 luglio 1995) è un calciatore italiano, difensore o centrocampista della Cuoiopelli.

Il climatologo Michael Mann vince una causa per diffamazione: è una cosa buona per il clima: Si va spediti verso la primavera': l'analisi del Consorzio che monitora il clima per conto della Regione Ormai il dibattito è completamente politicizzato e si sa che il dibattito politico serve solo ...

Kerry King: "Non ho bisogno degli Slayer": "L'unico rimpianto è aver mollato in quel momento, tipo Peyton Manning che vince il Super Bowl e si ... Il gruppo, che debutterà dal vivo in primavera, ha registrato l'album con Josh Wilbur, produttore ...

Il silenzio di Meloni e Salvini sulla strage di Firenze dove nel cantiere Esselunga sono morti 5 operai e 3 sono rimasti feriti: E invece, quel che noi chiediamo e che va fatto ora, subito, è una norma che dica: chi vince l'... L'ultimo è quello di Genova San Benigno : inaugurato la scorsa primavera dopo che tra febbraio e aprile ...