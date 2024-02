La prima di Aglietti Lecco nuovo | vizi vecchi Il Cosenza dilaga | crisi nera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) di Fulvio D’EriIlsprofonda in casa contro iled è sempre più ultimo. Esordio amaro per mistersulla panchina dei blucelesti che hanno subito la sesta sconfitta consecutiva, mostrando i soliti, evidenti limiti soprattutto nella fase difensiva. Troppi errori per i lecchesi che, a tratti, non hanno demeritato. Pronti, via e ilal 4’ passa in vantaggio con Tutino che scatta sul filo del fuorigioco e dal limite fredda Saracco. Dopo un’occasione per Mazzocchi, tiro alto da pochi passi, è ila prendere in mano il gioco. Al 27’ Guglielmotti serve un cioccolatino a Ionita che, da 2 metri, “cicca“ la conclusione, mentre al 41’ Mazzocchi respinge sulla linea un colpo di testa di Ierardi. Al 46’ angolo per il, Guglielmotti ...