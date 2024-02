La pilota Giulia Schiff | il giudice Rosario Aitala e gli altri Chi sono i 25 italiani ricercati in Russia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 18 febbraio 2024)25 glinella lista di oltre 96 mila persone che risultano attualmente ricercate dalle forze dell’ordine russe. Tra gli, il nome che spicca di più è quello diitaliana arruolatasi in ucraina per combattere l’invasione nel Donbass. In passato la 24enne si è detta pronta a morire per l’Ucraina, il Paese dove ha trovato l’amore. La giovane di Mira (Venezia), infatti, ha sposato un soldato ucraino conosciuto sul campo di battaglia. Dopo il matrimonio, al castello Bevilacqua in provincia di Verona, la foreign fighter ha lasciato i combattimenti, anche se rimane stanziata in uUcraina, dove si dedica alla raccolta di fondi per i cittadini ucraini in difficoltà. Lo scorso anno,aveva denunciato di essere stata picchiata e ...