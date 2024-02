La Pianura Padana soffocata dalle PM10 | l’impressionante animazione dell’Esa | “A gennaio superata più volte la soglia critica”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Le immagini sono inequivocabili. A2024 la qualità dell’aria nellaè stata da maglia nera. In più casi, infatti, è stataladelle concentrazioni di. A riportarlo è un report, l’Agenzia spaziale europea, che ha elaborato un’che mostra l’andamento delle concentrazioni orarie del particolato nelladal 1al 312024. I dati provengono dal servizio europeo di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus noto come Cams, che monitora e prevede la qualità dell’aria su scala globale e regionale combinando osservazioni satellitari e sul posto di inquinanti atmosferici chiave. Il ...

Gli alti tassi di Inquinamento nella Pianura Padana sono preoccupanti e rischiano di rappresentare un rischio sempre più concreto per i suoi ... (ildifforme)

La Pianura Padana, detta anche Padano-veneta, Pianura Padano-veneto-romagnola o Val Padana (valle che si riferisce al bacino idrografico del fiume Po, dalla Valle Po al suo delta), è una pianura alluvionale, una regione geografica, unitaria dal punto di vista morfologico e idrografico, situata in Europa meridionale che si estende lungo l'Italia settentrionale, compresa principalmente entro il bacino idrografico del fiume Po delimitato dalle Alpi e Prealpi italiane a nord e ovest, dall'Appennino settentrionale a sud e dall'Alto Adriatico a est, comprendendo parti delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e la cui estrema propaggine meridionale arriva a comprendere una piccola porzione di territorio delle Marche settentrionali comprese orientativamente nell'isoipsa dei cento metri di quota.

Il cuore vincente di "Giacomino": E poi il secondo, degno di un film di Olmi o Fellini: 'Ero un ragazzo del Nord, di un piccolo paese della pianura padana e quando arrivai a Roma non stavo nella pelle, mi sembrava tutto così grande, ...

Nebbia sull'Autobrennero, ancora chiuso il tratto A4 - A1: La mattina del 5 febbraio c'erano stati tamponamenti a catena con diversi veicoli danneggiati, feriti e un morto, sempre a causa della scarsa visibilità in pianura padana. .

'Mal'Aria di città', da Legambiente nessuna buona notizia sull'inquinamento delle città italiane: Anche in questi casi la Pianura Padana influisce negativamente sul ricambio di aria. Il Sud sembra respirare meglio (regione Campania a parte), non critiche le situazioni nelle Marche, nel Lazio e in ...