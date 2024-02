La palestra e il lavoro appena trovato | chi era Zaccaria | il 19enne travolto dal bus in stazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Brembate. “Avevada un paio di mesi”, racconta emozionato il papà. In un’azienda che produce additivi per materie plastiche, vicino al supermercato Iper. “So che aveva preso da poco anche la patente del muletto”. L’ultimo turno sabato pomeriggio, prima di staccare per il weekend. Il momento che tutti i ragazzi della sua età aspettano. Domenica mattinaBelatik, 19 anni, era ina Bergamo. Voleva andare a fare colazione con i suoi amici in Borgo Palazzo, prima di passare la giornata in centro. Il giovane era in attesa del tram, quando ha visto il bus della linea 8 fermarsi all’altezza dellaautolinee. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe messo a correre per non perdere quel pullman, spingendo a mano il suo monopattino. L’autista stava guardando lo ...

Il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della partita contro il Braga in programma il prossimo martedì. Il match di Champions League sarà ... (sportface)

Il Napoli, dopo aver raggiunto il passaggio del turno in Champions League con la vittoria contro il Braga, deve rilanciarsi in campionato. Sabato ... (sportface)

La Sociedade Esportiva Palmeiras, nota semplicemente come Palmeiras, è una società polisportiva di San Paolo del Brasile. Milita nella Série A, la massima serie del campionato brasiliano di calcio.

Ripresa in due gruppi a Bogliasco, lunedì allenamento mattutino: Domenica di lavoro per la Sampdoria. Andrea Pirlo e staff hanno come di consueto alla ripresa diviso la squadra in due gruppi: lavori di scarico in palestra e terapie per i maggiormente impiegati con il Brescia; ...

Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo: Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro ...

SSC Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo! Il report in vista del Barcellona: Coloro che hanno giocato ieri dall'inizio hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro ...