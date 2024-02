La nuova tribuna non infiamma | Bella | ma se piove ci bagniamo La Ferrovia coperta fa sognare

(Di domenica 18 febbraio 2024) La Spezia Tra poco più di un mese, probabilmente il primo aprile in occasione del match di Pasquetta contro l’Ascoli (difficile il 9 marzo per Spezia-Sudtirol), ladel Picco sarà completata. Già ora lastruttura sta riscuotendo apprezzamenti tra i tifosi che la stanno frequentando, pur con qualche perplessità: "Dal punto di vista estetico laè gradevole, preoccupa l’altezza eccessiva della tettoia, in caso di pioggia il rischio di bagnarsi è più che reale". In programma anche la copertura della curva: "Sarà uno spettacolo, il giusto premio alla nostra tifoseria". Tra gli abbonati divi è Franco Nobili: "Alla vista lastruttura è abbastanza piacevole, le poltrone sono comode, anche se nel punto ...

Lo stadio Cino e Lillo Del Duca è l'impianto calcistico della città italiana di Ascoli Piceno. Ospita le gare casalinghe dell'Ascoli Calcio 1898. È intitolato alla memoria dei fratelli Cino e Lillo Del Duca, imprenditori piceni nel ramo dell'editoria, fondatori (per conto di Enrico Mattei) del quotidiano Il Giorno e munifici sostenitori della società calcistica cittadina.

Bentegodi, 97 Daspo per gli scontri tra tifosi nei match con Napoli e Monza: ... oltre sei ore prima della gara, quando, all'altezza di corso Porta Nuova, erano stati intercettati ... gli ultras napoletani si erano compattati per poi incamminarsi verso la Tribuna Ovest . Con il ...