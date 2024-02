La nuora può percepire un compenso per l’assistenza alla suocera? La risposta è inaspettata

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 18 febbraio 2024) In alcuni casi, è lache deve occuparsi dei suoceri anziani o disabili. A quali agevolazioni può accedere per assicurare la giusta cura? Per la legge, non sussiste alcun obbligo per ladi prestare assistenza al suocero o. Lapuò essere pagata per assistere la? – informazioneoggi.itL’unica eccezione si ha nel caso in cui ladebba sostituire o subentrare al marito, ai figli o ad altri discendenti. Questo si verifica, ad esempio, quando il marito non riesce a mantenere l’invalida economicamente oppure tutti gli altri familiari sono morti. Diverso è l’obbligo morale, legato all’affetto nei confronti del disabile, e il conseguente dovere di prendersi cura di un familiare che versa in uno stato di bisogno e che non è in grado di ...