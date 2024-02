La notte horror di due fratelli marocchini | uno pestato in stazione | l’altro accoltellato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Olgiate Molgora (Lecco), 18 febbraio 2024 – Regolamento di conti nellaa Olgiate Molgora. Ad avere la peggio è stato un cittadino marocchino di 32 anni che abita nella Bergamasca,a sangue in. Era appena uscito di prigione. “Per favore aiutatemi”, ha chiesto poi aiuto in un bar della zona dove si è rifugiato per scampare alla mattanza. Era completamente imbrattato di sangue e ricoperto di tagli. I soccorsi È stato soccorso dai sanitari dell'autoinfermieristica di Areu con i volontari della Croce bianca di Merate e sono stati mobilitati pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como con il medico a bordo. Le sue condizioni si sono rivelate fortunatamente meno gravi di quanto temuto inizialmente. Dopo le prime cure è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono arrivati a ...