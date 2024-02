La moglie di Kara-Murza | ' ora temo per la vita di mio marito'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladel dissidente britannico-russo Vladimirdice di temere per ladi suo, richiuso nelle prigioni russe, dopo la morte di Alexei Navalny.è stato a lungo critico del presidente russo Vladimir Putin ed è sopravvissuto a due avvelenamenti dal 2015, che lo hanno lasciato con una forma di malattia dei nervi chiamata polineuropatia. È in carcere dall'aprile del 2023, da quando un tribunale di Mosca lo ha condannato a 25 anni di reclusione per tradimento e diffusione di "false informazioni" sulle forze armate per il conflitto in Ucraina. Di lui non si hanno più notizie da settimane, da quando cioè, secondo la denuncia della, è scomparso dalla colonia penale IK-6 a Omsk, in Siberia, dove scontava la pena. "Credo ...