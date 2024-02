La Lazio di Sarri ha buttato la partita col Bologna con la costruzione da dietro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ladiha perso colper ladaOgni giorno nella savana calcistica un capiscer si sveglia e ci spiega la fondamentale importanza dellada. Che i poveri di spirito come noi non sono in grado di afferare. Ladaapre i polmoni. Riduce il tasso di colesterolo e trigliceridi. Favorisce la pace nel mondo. Riduce il buco dell’ozono. E, en passant, fa perdere le partite di questo sport ancora chiamato calcio. Ma, attenzione, succede che a volte ladafunzioni. Così come due volte al giorno un orologio rotto porta l’ora esatta. Ecco, è in quel momento che i capiscer raggiungono l’orgasmo. Per tutto il resto, è una vita ...

Partita a due facce e crollo pesante in zona Champions League. La Lazio domina la prima frazione contro il Bologna e passa in vantaggio con Isaksen . ... (ilmessaggero)

