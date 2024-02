La futura Granduchessa di Lussemburgo compie 40 anni

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nel panorama delle monarchie europee, il Granducato deloccupa una posizione di rilievo, non solo per la sua storia millenaria, ma anche per la sua capacità di adattarsi ai tempi moderni mantenendo salde le proprie tradizioni. E uno dei protagonisti contemporanei di questo affascinante mondo è la, Stéphanie di, che40. Una contessa alla corte del Granducato Stéphanie de Lannoy nasce in Belgio e ha origini nobili, è cresciuta in una delle famiglie più titolate e antiche del Gotha belga, la cui discendenza risale al XIII secolo. Il bisnonno di Stéphanie era gran maresciallo della corte belga e sua nonna era la Principessa Beatrix de Ligne. È attraverso la famiglia Ligne, cugina della famiglia granducale del ...