La finale di Rotterdam | Sinner vince il primo set 7-5 contro De Minaur

Il Rotterdam Open, nome ufficiale ABN AMRO Open per ragioni di sponsorizzazione, è un torneo di tennis che si svolge a Rotterdam nei Paesi Bassi. Nato nel 1974 come torneo su sintetico indoor, dal 2000 si gioca su campi indoor in cemento. Fa parte della serie di tornei ATP Tour 500 ed è il più prestigioso torneo di tennis maschile olandese. Il tennista svizzero Roger Federer (2005, 2012, 2018) è attualmente il più titolato nel singolare. La finale del 1984 tra Jimmy Connors e Ivan Lendl fu interrotta durante il secondo set a causa di un allarme bomba e non fu mai conclusa. Dal 2004 il direttore del torneo è l'ex tennista olandese Richard Krajicek.