La Ferrari rivela la decisione “dell’ultimo minuto” alla base della modifica del regolamento chiave di F1 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il responsabilepower unithato la” dei team di F1 di aumentare il numero di motori consentiti per la stagione. Inal precedente, a un pilota erano consentiti tre motori nel corso dell’anno, il che ha portato a una serie di penalità in griglia nel corsostagione record. Ma con una gara in più in programma, le squadre avranno un margine di manovra maggiore, dato che l’assegnazione è stata portata a quattro. Logo fluido Lareagisce all’ampliamento dell’assegnazione delle PU per la stagioneLa Commissione F1 si è riunita presso la sede...