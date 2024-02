La F1 rilascia una dichiarazione sull’indagine di Horner

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 febbraio 2024) Domenica sera la F1 hato unain cui riconosce di aver “preso atto” dell’indagine in corso sul team principal della Red Bull Christianè attualmente sotto inchiesta dopo che una donna del team ha presentato una denuncia contro di lui per comportamento scorretto. Il capo della Red Bull è stato messo sotto inchiesta dalla Red Bull GmbH – la società madre della Red Bull Racing – ma rimane al comando della scuderia di F1 ed era presente al recente lancio della vettura 2024. Egli ha negato tutte le accuse e ha sottolineato che l’indagine in corso non ha influito sui preparativi del team per la prossima stagione. La F1 spera che l’indagine si concluda il prima possibile, ma lo sport insiste sul fatto che non è in grado di fare alcun commento sulla questione. La ...