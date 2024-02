La docente presa a sassate ha paura di tornare in classe | “Temo ritorsioni”

Il professore a contratto è un docente che collabora all'interno di una istituzione universitaria non facendo parte del personale interno strutturato, ma svolgendo comunque attività di insegnamento continuativa all'interno di un corso di laurea. È generalmente una personalità esperta nella materia di insegnamento, reclutata per esigenze didattiche specifiche e circoscritte nel tempo. In Italia nel 2021 ci sono 39 000 professori con stipendio (associati e ordinari) e 31 000 professori a contratto senza stipendio. Pertanto quasi la metà dei professori universitari italiani insegna a titolo quasi gratuito.