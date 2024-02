La Cina all' Ucraina | ' non vendiamo armi letali a Mosca'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Laha ribadito all'di "non vendere vende" alla Russia. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi in un incontro ieri a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monano con la controparte Dmytro Kuleba. "Lanon trae alcun vantaggio dalla situazione e non vendealle parti di un conflitto", ha detto Wang, secondo un resoconto della diplomazia di Pechino. L'incontro è quello di più lato livello avvenuto finora di persona tra funzionari didall'aggressione militare della Russia in

Terracina – Nella mattinata di ieri a Terracina (LT), i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di “falsa ... (temporeale.info)

La Repubblica Popolare Cinese (S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (S, ZhongguóP; lett. "Paese di mezzo"), è uno Stato dell'Asia orientale. La Repubblica Popolare Cinese è stata in passato indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla dalla Repubblica di Cina, comunemente chiamata Taiwan (o Formosa), indicata invece come Cina nazionalista. Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese con oltre 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, è il secondo stato più popoloso del mondo.

Famiglia, Isca (Pro Vita & Famiglia): "Valore fondante": La stessa Cina, all'interno della quale è perdurata per molto tempo una politica del figlio unico, adesso si sta ricredendo perché viene a mancare il capitale umano', conclude.

Market mover della settimana: verbali Fed e Bce in primo piano: ...45, CNY: Tasso privilegiato d'interesse della PBoC Cina 08:00, EUR: Immatricolazioni auto in Italia ... via Palestro 2 - Milano Iscriviti all'evento - -

Faustino Tissot e la sua eredità per la Chiesa in Cina oggi: Fustino Tissot (1901 - 1991), che incarcerato e poi costretto dalle autorità comuniste all'esilio nel 1953, come accadde in quegli anni a tutti i missionari stranieri in Cina. Proprio alla ...