La chiamata | poi la donazione di midollo | «Iscrivetevi | è un gesto che arricchisce»

E poi c'è Cattelan (abbreviato anche in EPCC o con l'hashtag #EPCC) è stato un programma televisivo italiano di genere talk show e varietà condotto da Alessandro Cattelan, trasmesso in seconda serata dal 2014 al 2018 e successivamente in prima serata fino al 2020 su Sky Uno.

L'Eco di Bergamo

il Resto del Carlino

Catania – Juve Stabia 0 – 0: Catania ultima chiamata Non proprio, ma siamo vicinissimi a un punto di ... A non raccapezzarsi adesso sono/siamo in tanti, tra cambi modulo, giocatori ripescati, infortuni (ma perché poi tutti a noi ...

Questo Carnesecchi è da Nazionale e accende il mercato: Juventus e Roma osservano: Koopmeiners, De Ketelaere e Scalvini sono i tre volti più in voga di un`Atalanta che non si ferma più e macina punti per tornare in UEFA Champions League. Non.

Torino-Lazio, Sarri ritrova Juric per l’undicesima volta: i precedenti tra i due: La gara tra i biancocelesti e il Torino sarà anche una sfida interna tra mister Sarri e Juric, pronti a fronteggiarsi per l'undicesima volta ...