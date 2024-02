La Cestistica Spezzina ci prova Battere la capolista Derthona

(Di domenica 18 febbraio 2024) Seconda partita casalinga consecutiva per la, che oggi alle 18 ospita al PalaMariotti la. Un match sulla carta proibitivo, ma le ragazze di coach Corsolini sono in fiducia dopo il successo con Empoli nell’ultimo turno. Anche l’Autosped è reduce da un successo, ottenuto sulla seconda forza del campionato, ovvero San Giovanni Valdarno. Nella gara d’andata al PalaCamagna di Tortona le bianconere se la giocarono per oltre metà partita, prima di cedere il passo nell’ultimo quarto e mezzo. L’impegno di domenica sarà arduo anche perché ilè il miglior attacco del campionato con 77,6 punti segnati e la seconda miglior difesa con 58,3 punti concessi, dietro soltanto a Mantova in questo dato. La compagine piemontese, inoltre, ha subìto una sola sconfitta in 18 partite disputate. Al ...

La Cestistica Spezzina è una associazione sportiva della Spezia, la cui squadra senior di pallacanestro femminile ha preso parte per molti anni a Serie A1 e A2.

Colpo di Treviso, ecco la nuova Guardia a disposizione del Coach: Basket 2023 - 2024 Serie A2 femminile Squadra Nuova Pallacanestro Treviso La Nuova Pallacanestro Treviso comunica in una nota di stampa di aver trovato l'accordo con la Cestistica Spezzina per uno scambio fra atlete tesserate. A La Spezia andrà Sofia Moretti, che chiude la sua avventura in orange con 16 partite con 15,3 minuti d'impiego e 4,2 punti di media a gara. '...

