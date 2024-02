La campagna di influenza cinese Spamouflage si evolve con l’IA

(Di domenica 18 febbraio 2024), ladiche almeno dal 2017 cerca di promuovere gli interessi di Pechino, ha fatto un salto di qualità. Ora sta utilizzando l’intelligenza artificiale e una rete di account sui social media per amplificare le divisioni nella società americana in vista delle elezioni presidenziali statunitensi di novembre. Degrado urbano, senzatetto, fentanyl, violenza con armi da fuoco e infrastrutture fatiscenti: ecco gli ingredienti dellache punta anche a indebolire l’immagine globale degli Stati Uniti. A rivelarlo è un rapporto del centro londinese Institute for Strategic Dialogue. Uno dei post, pubblicato su X, recitava “Divisioni partitiche americane”, con un’immagine che mostrava il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump che ...

L'influenza spagnola, conosciuta anche come la spagnola o la grande influenza, fu una pandemia influenzale di natura virale e insolitamente mortale, che fra il 1918 e il 1920 uccise dalle decine al centinaio di milioni di persone nel mondo.

La politica europea non riesce a fare a meno di TikTok: ... sempre più politici si sono iscritti e lo usano per fare campagna elettorale rivolta agli elettori ... A preoccupare è la nota influenza che il Partito Comunista cinese esercita sulle aziende del suo ...

Il caos in Senegal inguaia ancora Ecowas: ... ma il blocco è consapevole che la sua influenza è praticamente inesistente. A maggior ragione in ... e allora ha spostato le elezioni per prendere tempo e aver dieci mesi in più di governo e campagna ...

Ucraina si ritira da Avdiivka, Putin esulta. Pressing su Congresso Usa per armi a Kiev: Vladimir Putin celebra il risultato nella guerra in corso da 2 anni e lo usa nella campagna in ... La questione ruota attorno all'influenza che Trump esercita su una schiera di repubblicani al Congresso.