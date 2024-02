La Brianza per Ilaria Salis Raccolta fondi a Monza e una mozione a Lissone

La Brianza (Briànsa in dialetto brianzolo) è un'area geografica collinosa della Lombardia, a nord di Milano. Il suo confine sud è delimitato dai comuni di Solaro, Limbiate, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Brugherio, San Maurizio al Lambro (anticamente territorio del comune di Monza), Carugate, Caponago, Cavenago di Brianza e Cambiago. Il confine est è delimitato dal fiume Adda che lo separa dalla bergamasca. Il confine nord si inserisce nel cosiddetto triangolo lariano a partire dal soppresso comune di Civenna, da Magreglio dove in località Rancio nasce il fiume Lambro e da tutti i comuni che non sono facenti parte delle sponde del Lario perciò Como e Lecco sono escluse. Nel comune di San Fermo della battaglia sempre facente parte del confine nord nasce il fiume Seveso. Il confine ovest quello più difficilmente definibile è definito certamente dal comune di Appiano gentile che è citato anche in diversi libri che parlano dei paesi della Brianza come per esempio nel libro Brianza e altri amori, di Luigi Santucci. Inoltre Dai comuni di Oltrona San Mamette, Lurate c., Montano Lucino, Veniano, Guanzate, Lomazzo e Bregnano. La Brianza è una località geografica e non politica come per esempio i cosiddetti territori del Seprio e della Martesana, indi per cui non bisogna farsi fuorviare dal sistema delle province quando si parla del suo territorio.