La Bce non assume più chi critica i dogmi verdi

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Ora mi dica e ci pensi bene: lei cosa pensa di Greta Thunberg?». Può sembrare curioso, ma nei colloqui per essere assunti nelle istituzioni Ue questa rischia di diventare una domanda tutto sommato normale nei prossimi anni. In particolare, pare che l'adesione completa alle nuove dottrinestia diventando un obbligo per chi vorrebbe lavorare alla Banca Centrale Europea. Chi ha opinioni “difformi” e si permette perfino di dirlo resta alla porta, con un diktat che lascia aperti immensi interrogativi – anche tra gli stessi dipendenti- sia per quanto riguarda la libertà di pensiero sia per i confini che questo tipo approccio potrebbe avere. Chi decide nel dettaglio cosa è vietato pensare e dire in pubblico? Vale anche per chi crede nel cambiamento climatico ma, per esempio, non è convinto che dipenda dall'uomo? Vale anche per il valore dei piani...