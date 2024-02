Kiev abbatte un altro cacciabombardiere russo | è il quarto in due giorni

(Di domenica 18 febbraio 2024) Roma, 18 febbraio 2024 – Le forze di Mosca conquistano la città strategica di Avdiivka, ma continuano a perdere mezzi militari in cielo e in mare. Le forze di difesa aerea ucraine hanno annunciato di aver abbattuto questa mattina unSu-34. Ieri l'esercito ucraino aveva abbattuto un caccia Su-35 e due cacciabombardieri Su-34. Il caso del Mar Nero Pesanti le perdite del Mar Nero, unico territorio dovesta veramente infliggendo danni pesanti ai russi. Fra l’è probabile che Mosca abbia rimosso l'ammiraglio Viktor Sokolov dalla posizione di comandante della flotta russa del Mar Nero dopo la distruzione della nave d'assalto anfibia Caesar Kunikov, scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento di intelligence. Il 15 febbraio scorso, secondo il rapporto pubblicato su X, ...

Guerra Russia Ucraina, sì degli Usa a nuovi aiuti per 60 miliardi di dollari. La Ue apre ai fondi russi congelati per la ricostruzione. Kiev: "Mosca utilizza Starlink al fronte". Dalla Russia ordine d'arresto per il portavoce di Meta: Kiev abbatte nella notte 14 droni russi su 17 e un missile guidato Kh - 59. Intanto, l'ampio pacchetto di aiuti internazionali degli Stati Uniti, che includono anche 60 miliardi di dollari per l'...

Ucraina: aeronautica di Kiev abbatte 29 missili e 15 droni lanciati dalla Russia: Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 29 missili e 15 droni russi lanciati da mosca stamattina. Lo ha riferito l'aeronautica militare di Kiev. L'attacco ha preso di mira Kiev, Dnipropetrovsk, Leopoli, Mykolaiv e l'oblast di Kharkiv, uccidendo almeno una persona e ferendone almeno 13. Circa 20 droni Shahed sono stati lanciati da Chauda, nella Crimea occupata, ha ...

Ucraina - Russia, 007 Kiev: "Trump Rielezione non ci preoccupa": Ucraina abbatte droni su Kharkiv Unità di difesa aerea ucraine hanno intanto abbattuto due dei ... Lo ha riferito l'aeronautica militare di Kiev, precisando che i due velicoli senza pilota sono stati ...