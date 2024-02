Khodorkovsky | Putin pensa che ascesa Trump farà spaccare la Nato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 18 feb. (askanews) –“ritiene che l’al potere diin America porterà ad una spaccatura all’interno della”. Lo ha detto il dissidente russo Mikhailin un’intervista a Monica Maggioni per In Mezz’ora su Rai Tre. “Sì lui (, ndr) crede che ci sarà una spaccatura anche all’interno dell’America, e questo la renderà più debole. Ed è anche convinto che se attaccherà gradualmente i paesi europei della, a cominciare dai paesi Baltici, lanon risponderà e si dissolverà” ha continuato.“è una persona pragmatica. Ciò non significa che vuole raggiungere la Manica, ma significa che crede di poter dettare la sua volontà a molti paesi europei. Quello che conta per lui adesso è che ...