Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

(Di domenica 18 febbraio 2024), dopo essere statadall’ospedale in cui ha subito un intervento addominale, sta proseguendo la sua (lunga) convalescenza nel Norfolk, ad Anmer Hall, insieme a Re Carlo. Atteso però un suo ritorno alle comodità dell’Adelaide Cottage. Il motivo: i bambini dovrebbero ritornare a scuola, e lei li seguirà per star loro vicina. William parteciperà ai Bafta, gli Oscar inglesi, da solo:non è pronta a eventi di questa portata e a rappresentarla ci sarà il marito. Intanto, da oltreoceano, arrivano barlumi di volontà di rappacificazione da Meghan Markle. Meghan Markle, il messaggio per riavvicinarsi aQuella che sembra essere un’importante novità per la famiglia reale è il clima di riconciliazione con Harry e Meghan. Niente di certo, ma sembra che dopo la telefonata di Harry al ...

Kate Middleton non sta bene, tanto da non farsi vedere in pubblico. Per questo, dopo l'operazione all'addome di un mese fa, la principessa del ...

Sua Altezza Reale Catherine, Principessa del Galles, nata Catherine Elizabeth Middleton (Reading, 9 gennaio 1982), è una principessa della famiglia reale britannica, moglie dell'erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta anche con l'ipocoristico Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine.

