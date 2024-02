Kane | “Ritorno sul ring? Mai dire mai”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 18 febbraio 2024)è da sempre uno dei wrestler più amati dai fan per la dedizione con la quale ha dato tutto se stesso alla disciplina. L’Hall of Famer ha poi un curriculum di tutto rispetto, vantando diversi titoli mondiali, di coppia e anche un paio di Intercontinental Championship: insomma, la Big Red Machine non solo ha contribuito a rendere memorabile l’Attitude Era, ma ha anche ottenuto un discreto successo individuale. Adesso che è principalmente impegnato con la politica,non allaccia più gli stivali per salire sul, ma in ogni caso non vuole chiudere definitivamente quella porta. Parlando a David Gornoski, il sindaco di Knoxville ha parlato così:“Probabilmente non tornerò sul. Guardo il prodotto e rimango sorpreso da quanto siano atletici tutti. Non credo che il mio corpo potrebbe permettersi di ...