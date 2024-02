Juventus | escluse lesioni e fratture per Danilo

(Di domenica 18 febbraio 2024) Accertamenti per il difensore brasiliano dopo il trauma alla caviglia TORINO - Buone notizie per il capitano dellaper il difensore brasiliano in seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara contro l'Hellas Verona. "- informa il club bianco

Lo Juventus Stadium (/ju'vntus stadium/), noto anche come Allianz Stadium per motivi di sponsorizzazione o più semplicemente come Stadium, è un impianto calcistico di Torino. Si trova nei quartieri Vallette e Lucento in prossimità dell'area Continassa, nella zona nord-occidentale del capoluogo piemontese, al confine con Venaria Reale.

Juventus, Danilo: escluse lesioni e fratture alla caviglia: In seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara Hellas Verona - Juventus, Danilo è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso il J - Medical. Gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e ...

