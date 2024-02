Juventus | Danilo infortunato alla caviglia | i tempi di recupero e quali partite salta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non arrivano buone notizie per la. Oltre al deludente pareggio contro l'Hellas Verona, è arrivata la notizia dell'infortunio...

Oltre il danno, anche la beffa. Non è un gran momento per la Juventus, fermata sul 2-2 in casa del Verona dopo un’ennesima prestazione... (calciomercato)

Accertamenti per il difensore brasiliano dopo il trauma alla caviglia TORINO - Buone notizie per il capitano della Juventus Danilo . escluse lesioni ... (ilgiornaleditalia)

Danilo Luiz da Silva, noto semplicemente come Danilo (Bicas, 15 luglio 1991) è un calciatore brasiliano, difensore della Juventus, di cui è capitano, e della nazionale brasiliana.

Calcio: Juve; escluse lesioni, ma Danilo si ferma 10 - 15 giorni: La Juventus tira un sospiro di sollievo, gli esami strumentali hanno escluso guai seri per Danilo, infortunatosi nel finale della partita giocata ieri a Verona e finita 2 - 2. "Gli accertamenti ...

Juve, Danilo ko ma recupera De Sciglio. Ma per i tifosi non è una buona notizia - Top News: Un comunicato del club ha spiegato le attuali condizioni del giocatore: 'In seguito al trauma riportato ieri sera durante la gara Hellas Verona - Juventus, Danilo è stato sottoposto questa mattina ad ...

Juve: le mille domande più una: Non era forse meglio lasciare Danilo a destra e mettere Rugani a sinistra senza stravolgere i ruoli... Ma ieri la Juventus stava perdendo, come ha perso le partite precedenti pareggiando qualcosa per ...