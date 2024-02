Judo | Grand Slam Baku | Asya Tavano seconda nei +78 kg | carta olimpica per Parigi 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024)e soddisfazione per ilazzurro aldi, in Azerbaigian, doveha ottenuto un prestigioso secondo posto nel tabellone dei +78 kg, ma soprattutto si è aritmeticamente qualificata per i Giochi Olimpici di, staccando così laper la rassegna a cinque cerchi. Dopo aver eliminato la russa Daria Vladimirova, la kazaka Kamila Berlikash e la serba Milica Zabic, la ventiduenne di Udine è stata battuta in finale dalla francese Romane Dicko. Con questo secondo posto, però, c’è la soddisfazione di aver conquistato il pass olimpico nella sua categoria. SportFace.

