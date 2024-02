Judo | Asya Tavano ottiene uno splendido secondo posto nei pesi massimi al Grand Slam di Baku!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Terza giornata che va in archivio con un lampo azzurro aldi Baku 2024, tappa del World Tour dicon in palio punti importanti in ottica ranking di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi.ha regalato infatti all’Italia ilpodio della manifestazione, dopo la piazza d’onore di Odette Giuffrida nei -52 kg, siglando il miglior risultato della carriera nel circuito maggiore. La ventunenne friulana, bronzo europeo senior nel 2022 e 2023, ha archiviato un prestigiosonella categoria +78 kg cedendo in finale (per somma di sanzioni al Golden Score) solamente alla francese n.1 del ranking mondiale Romane Dicko dopo aver sconfitto nell’ordine la russa Daria Vladimirova (hansoku make), la kazaka Kamila ...