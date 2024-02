Judo | al Grand Slam di Baku è favola Tavano | l’Azzurra vola alle Olimpiadi

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – E’ una splendida gara aper AsyadelTricolore è salita sul podio alin programma nel fine settimana odierno e ha messo al collo un argento, dal sapore olimpico. Infatti, la campionessa azzurra ha staccato il pass a cinque cerchi per Parigi 2024, matematico, in base al Ranking di riferimento, nei +78kg. Francesco Bruyere, come riporta fijlkam.it: “Abbiamo voluto partecipare a questoper battere il ferro caldo e cercare di archiviare il prima possibile la qualificazione olimpica, ma oggi Asya non era sicuramente nella sua condizione migliore, i tanti viaggi e il duro lavoro di questi mesi si sono fatti sentire. Nonostante questo, con pazienza e tecnica si è imposta sulle forti ...

Il judo (, judo, via della cedevolezza) adattato anche come giudo o giudò, è un'arte marziale, uno sport da combattimento,un metodo di difesa personale e una filosofia giapponese formalmente nato in Giappone con la fondazione del Kodokan da parte del professor Jigoro Kano, nel 1882. I praticanti di tale disciplina sono denominati judoka (, judoka).

