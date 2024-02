John Travolta compie 70 anni | dalla Febbre del Sabato Sera al Ballo del Qua Qua

(Di domenica 18 febbraio 2024)70. L'attore americano è infatti nato il 18 febbraio 1954. Un traguardo importante per quello che è a tutti gli effetti un simbolo del cinema mondiale e un'icona di stile. Un po' meno dopo le polemiche che sono seguite al siparietto dell'attore all'ultimo Festival di Sanremo, ma una carriera così monumentale non può essere messa in ombra da un singolo episodio. Una carriera cominciata nel 1977 con quello che sarebbe diventato nel giro di poco tempo un film di culto: 'Ladel', che gli è valso la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista. L'anno dopo ecco un'altra pellicola - all'epoca i film erano veramente su pellicola - che ancora oggi è una pietra miliare: 'Grease'....

John Joseph Travolta (Englewood, 18 febbraio 1954) è un attore e cantante statunitense.

