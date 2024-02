John Elkann | la fuga dalla fabbrica | su cosa punta adesso | l' ultima giravolta

(Di domenica 18 febbraio 2024) Diciamoci la verità, di fabbriche, catene di montaggio e di operainon ne può più. Rinnegando le origini della sua famiglia, lo spirito industriale dei suoi avi, la vocazione imprenditoriale del trisnonno Gianni Agnelli, che ha rivoluzionato la mobilità nel nostro Paese, permettendo anche ai ceti medio-bassi di poter viaggiare su quattroruote, e ha creato un polo manifatturiero a Torino, dando lavoro a decine di migliaia di concittadini, il nipotino educato in Svizzera ha tutt'altre ambizioni. Il grasso dei motori, i bulloni, la puzza di bruciato delle saldatrici e quelle pacchiane tute blu non fanno per lui.non vuole fuggire dall'Italia, vuole fuggire dai capannoni industriali. Ed è per questo che con la sua Exor sta esplorando nuovi orizzonti, dal biomedicale alla tecnologia fino, manco a dirlo, al lusso. Ma ...

La Finanza a casa John Elkann , non era mai successo alla famiglia Agnelli . Lo racconta il Fatto quotidiano Non solo fiduciarie, notai di fiducia e ... (ilnapolista)

John Philip Jacob Elkann (New York, 1º aprile 1976) è un imprenditore e dirigente d'azienda italiano.

Eredità Agnelli, i legali di John Elkann: "Non ci sono fondi nascosti, sono dichiarati e già tassati": Nella lunghissima contesa che vede contrapposti mamma Margherita Agnelli al figlio John Elkann sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, la Guardia di finanza sta cercando di far luce dopo l' esposto contro il figlio che ha dato il via all' indagine per presunte ...

Legali Elkann, fondi dell'eredità già dichiarati al fisco: Lo precisano i legali di John Elkann. "Non è nostra intenzione - spiegano i legali - farci trascinare in una rissa mediatica poiché ci sentiamo più a nostro agio a rispondere nelle sedi giudiziarie ...

