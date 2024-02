Jannik Sinner numero 3 al mondo | quando tornerà in campo e la nuova testa di serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)si appresta a diventare3 del. Il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev e il nuovo piazzamento nel ranking ATP si materializzeranno lunedì 19 febbraio in caso di vittoria odierna nel torneo ATP 500 di Rotterdam (giocherà la finale contro l’australiano Alex de Minaur) oppure lunedì 26 febbraio se oggi non dovesse imporsi contro l’oceanico. Il tennista italiano è al momento quarto con 8.100 punti, che si trasformeranno in 8.270 se dovesse alzare al cielo il trofeo sul cemento olandese. Daniil Medvedev è ora a 8.265 e settimana prossima non difenderà i 250 punti derivati dal trionfo dello scorso anno a Doha.ine potrà sfoggiare il suo3 al ...