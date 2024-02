Jannik Sinner | il nuovo numero 3 del mondo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 febbraio 2024) In una svolta storica per il tennis italiano,ha conquistato il terzo posto nel ranking ATP, segnando un traguardo mai raggiunto da un tennista italiano dall’introduzione del ranking computerizzato nel 1973. Questo risultato è frutto di una serie di prestazioni eccellenti e di circostanze favorevoli che hanno visto l’assenza di uno dei suoi principali rivali, Daniil Medvedev, dai campi di gioco. Medvedev, che aveva precedutonel ranking, non ha partecipato all’ABN AMRO Open di Rotterdam a causa di problemi fisici. L’assenza del russo da questo torneo, unita alla sua decisione di non competere nemmeno nel torneo ATP 250 di Doha, ha comportato una perdita di 750 punti per lui nel ranking ATP, facendolo scendere da 8765 a 8015 punti., d’altra parte, ha mostrato una forma straordinaria a ...