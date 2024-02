(Di domenica 18 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Tre medaglie di bronzo in sei finali disputate, sulle otto dell'ultima giornata. L'saluta con il sorriso idi Doha, mentre cala il sipario sull'Aspire Dome, teatro di una rassegna iridata in versione “invernale”. Un'Italia “delle meraviglie” come l'ha definita il dt azzurro Cesare Butini. L'Italia ha chiuso ial quinto posto nel medagliere del nuoto, dominato dagli Usa davanti a Cina e Australia. Sono stati 12 i metalli tinti di azzurro: due ori, cinque argenti e altrettanti, tre in più rispetto a Budapest 2022 (5-2-2), l'edizione in cui era salita più volte sul podio. Nel medagliere complessivo di tutti gli sport acquatici, invece, la spedizione azzurraal terzo posto. A sorridere, nell'ultima giornata, è una ritrovata Benedetta Pilato che, ...

Italnuoto chiude Mondiali con tre bronzi, ora rotta verso Parigi Agenzia di stampa Italpress Italpress

Mondiali jrs. Due argenti e tre bronzi. Italnuoto chiude a dodici FIN - Federazione Italiana Nuoto

Italnuoto chiude Mondiali con tre bronzi, ora rotta verso Parigi: ROMA (ITALPRESS) - Tre medaglie di bronzo in sei finali disputate, sulle otto dell'ultima giornata. L'Italnuoto saluta con il sorriso i Mondiali di Doha, m ...

Nuoto: Mondiali. Zazzeri e 4x200 centrano il pass per Parigi 2024: Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia all'Aspire Dome di Doha DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Giornata dal sapore agrodolce per l'Italia ...

Nuoto, Mondiali Doha 2024: Italia quinta nella 4×200 sl. Niente finale per Zazzeri nei 50, ma c’è il pass: Si chiude senza medaglie per l'Italnuoto questa sesta giornata di gare ai Mondiali in corso di svolgimento a Doha.