Italia-Corea del Nord | così lontane | così vicine

(Di domenica 18 febbraio 2024) In apparenza, sono distanti. Di fatto, il Paese sotto Kim Jong-un è strategico negli equilibri dell’Indo-Pacifico. E, come dimostra il viaggio di Giorgia Meloni in Oriente, ci riguarda. Il primo elemento di cui tenere conto è che il blocco autoritario a guida sino-russa che si contrappone all’Occidente a guida «anglo» è più feroce ai margini, dove dispone di vassalli in grado di esercitare livelli superiori di aggressività non direttamente imputabili a Mosca e Pechino. Ciò che vale per l’Iran, che mette in fibrillazione le sue numerose forze alleate (da Hezbollah agli Houthi), vale a maggior ragione per ladel. A differenza della teocrazia iraniana, Pyongyang è infatti potenza nucleare (e non solo), e non perde occasione per ricordarlo al resto del mondo. Mosca ha dato un contributo decisivo allo sviluppo dell’arsenale atomico ...