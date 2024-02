(Di domenica 18 febbraio 2024) È cambiato il mood. La tregua si allontana. Il governo israeliano approva all’unanimità una risoluzione per respingere le pressioni di Usa e Ue sul futuro stato palestinese. La battaglia a Rafah non è imminente, ma sembra sempre più inevitabile

L'unica soluzione per le tensioni in Medio Oriente è quella dei due popoli e due Stati : Israele e Palestina, indipendenti e separati. Lo ha ribadito ... (fanpage)

Israele vuol fare da sé: rifiuta i “diktat internazionali” su Gaza: Hamas non potrà avere alcun ruolo, questo è logico quanto evidente, essendo screditato anche dal ministro degli esteri egiziano, Sameh Shoukry: “L’organizzazione è al di fuori del consenso palestinese ...

"Non facciamolo strano". La riforma buona che, per ora, nessuno vuole: Chi vorrebbe “farlo strano” è chiaramente Giorgia Meloni, la quale s’è avventurata in una riforma costituzionale senza eguali nel mondo (soltanto Israele ci provò ... Grazie a una larga intesa, se ...

Un medico israeliano a Padova: «La medicina è la mia religione, sono pronto a curare i palestinesi»: Karmi Shafer lavora come anestesista in Azienda ospedaliera: «Se ci sarà una missione con la Protezione Civile intendo partire» ...