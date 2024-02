Israele-Hamas | Washington Post | “L’Iran teme un allargamento del conflitto”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Adnkronos) – L'Iran esorta, dietro le quinte, gli Hezbollah libanesi e altri gruppi armati a dare prova di moderazione di fronte alle forze Usa. E per la nuova 'direttiva' ha inviato comandanti militari e diplomatici in tutto il Medio Oriente a parlare con funzionari locali e milizie. Lo scrive ilcitando fonti nella regione, pur sottolineando che più andrà avanti la guerra a Gaza più potrebbe diventare difficile per l'Iran e gli Stati Uniti evitare l'escalation. La Repubblica Islamica non vuole provocare un confronto diretto con gli Stati Uniti e senza un cessate il fuoco all'orizzonte, dopo quattro mesi di guerra a Gaza, Teheran "potrebbe affrontare la prova più significativa della sua capacità di esercitare influenza sulle milizie alleate", sui suoi proxy nella regione.