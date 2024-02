Israele | effettuati oltre 100 arresti nel raid all’ospedale di Gaza

Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Medio Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, la Giordania a est, l'Egitto a sud-ovest, con i territori palestinesi, ossia la Cisgiordania a est e la striscia di Gaza a sud-ovest, e il Mar Rosso a sud.

Colpito l'ospedale Al - Aqsa Martyrs, circa 29mila morti a Gaza: Secondo i media locali, sono stati effettuati interventi chirurgici d'urgenza sul pavimento dell'ospedale stesso . Dal 7 ottobre 2023, quando Hamas ha condotto un attacco contro Israele, almeno 28.

A Singapore in corso la più grande esercitazione di 'difesa totale' di sempre: ...e governative che partecipano alle esercitazioni che simulano attacchi a Singapore effettuati da un ... dalla guerra in Europa, al conflitto Israele - Hamas e alla possibile guerra in Asia tra Stati ...

Lesercito di Israele martella con le bombe la Striscia di Gaza: Sono stati effettuati anche raid per sostenere le truppe di terra. Nella citta' meridionale di Khan Younis, le truppe hanno continuato a fare irruzione in obiettivi di Hamas, uccidendo una quindicina ...