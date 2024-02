Iscrizioni | i dati definitivi Quasi 2mila e 100 iscritti al 4+2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nell'ultima settimana le scuole hanno continuato a lavorare per inserire le domande di iscrizione per l'anno scolastico 2024/25 presentate direttamente in sede, in via cartacea, dalle famiglie. Ifinali evidenziano una accresciuta preferenza per i percorsi tecnici e professionali della filiera 4+2. In dettaglio, la percentuale di scelta dei nuovi quadriennali di filiera rispetto al totale degliall'istruzione tecnica è salita allo 0,89% e allo 1,06% per il professionale. "Il dato - è detto in una nota di Viale Trastevere - conferma inequivocabilmente il gradimento per la sperimentazione della nuova filiera anche alla luce del confronto con la diversa sperimentazione dei quadriennali di cui al D.M. n.344/2021 che al suo esordio capitalizzò lo 0,28% diagli istituti tecnici, percentuale salita allo 0,41% nell'anno ...