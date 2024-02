Iscrizioni | dati definitivi | quasi 2 100 iscritti al 4+2

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono sempre più numerosi i ragazzi che scelgono i percorsi tecnici e professionali della filiera 4+2 per un totale di 2.093 domande (1.405 nei tecnici e 688 nei professionali). Bene anche l’esordio del liceo Made in Italy che vedrà sui banchi 420. I preferiti restano però i licei che continuano ad essere scelti da oltre la metà della platea degli studenti (55,32% di domande rispetto allegenerali). Gli istituti Tecnici e i Professionali mostrano una ulteriore crescita: i primi rilevano il 31,72% (contro il 31,66% della scorsa settimana) e i secondi il 12,95% (contro il 12,72% della scorsa settimana) delle. “Idellealla filiera 4+2 e al liceo Made in Italy – commenta il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara – ...