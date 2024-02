Isca Pro Vita & Famiglia | “Lato economico | famiglia è ricchezza nazione”

La gara disputata a San Severino per la chiusura del Passetto. Dal prossimo turno, sabato 24 febbraio, si giocherà alle Saline di Senigallia contro ... ()

Ucraina Russia - le notizie sulla guerra di oggi | Lunedì fiaccolata a Roma - da FdI a Pd e M5S. Mosca : «Navalny vittima di una "sindrome da morte improvvisa"». Gli Usa trasferiscono i fondi russi confiscati a Kiev

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 17 febbraio, in diretta. La portavoce del dissidente: «Il corpo non è all’obitorio indicato». Avdiivka ... (corriere)