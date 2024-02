Irpef | tutto sulle nuove aliquote 2024 | c’è chi sorride e chi no

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 febbraio 2024)quello che serve sapere: c’è chie chi invece no Per quest’anno il sistema riguardante le treè stato già programmato. Ancora lavori in corso, invece, per quanto riguarda il 2025. Ildipenderà solamente dal cantiere dei lavori che sono già in corso. Un lavoro che l’attuale governo sta portando avanti. L’obiettivo è quello di privilegiare coloro che guadagnano sui 50mila euro l’anno. Il taglio dell’, però, è legato ad un altro tipo di misura: il concordato biennale per le partite Iva. Agenzia delle Entrate (Ansa Foto) Cityrumors.itPer farla breve: più risorse arriveranno da lì e l’esecutivo avrà modo di investire sul nuovo taglio ...