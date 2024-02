Iren non rinnova patto con Mekorot Vecchi ricuce lo ‘strappo’ a sinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il tanto discusso protocollo sottoscritto tra, società idrica del Governo israeliano, a fine 2022 "è giunto a scadenza e non più vigente a partire da gennaio 2024". Fine delle polemiche. Ad annunciarlo è il sindaco di Reggio, Luca. Perché non la multiutility – che in questi mesi, anche in evidente imbarazzo – non si è mai espressa? La risposta sta dietro al fatto che questa sia chiaramente una mossa politica. Che il primo cittadino in realtà non nasconde: "Facendo seguito alle molteplici sollecitazioni ricevute nelle ultime settimane da più parti mi sono interessato di nuovo alle sorti del protocollo tra. La società mi ha informato in questi giorni della sopraggiunta scadenza del protocollo". La strategia diè chiara e rientra nel ...