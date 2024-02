«Inzaghi Inter | un allenatore europeo | una squadra completa» | l’analisi di Arrigo Sacchi

(Di domenica 18 febbraio 2024)sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha commentato la situazione di classifica in Serie A con l’allungo dell’L’allunga in classifica sulla Juventus e vede lo scudetto sempre più vicino. Su La Gazzetta dello Sport,commenta la nuova situazione che vede i nerazzurri a +9, nell’attesa di sapere quale sarà la risposta del Milan.CRESCIUTA – «Non siamo ancora alla perfezione, anche perché resto convinto che nella vita si possa sempre fare di più e meglio. Però questi passi in avanti sono evidenti e convincenti».– «Intanto devo dire che è un bravissimo ragazzo, molto educato e molto rispettoso. Ora mi sembra unpiù. É migliorato tanto. Oggi ...

Simone Inzaghi (Piacenza, 5 aprile 1976) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell'Inter.

E se l'Inter vincesse lo scudetto il 5 maggio: Inzaghi potrebbe vincere il suo primo scudetto da allenatore proprio con l'Inter, il 5 maggio, dopo quell'evento rimasto impresso nella memoria interista come pochi altri. Si ricorda forse più di ...

Zoff su Inzaghi e Simeone: "Tecnici nati, si capiva già 20 anni fa": Dino Zoff, ex portiere dell'Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e Atletico di martedì Dino Zoff, ex portiere dell'Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e ...

Atletico Madrid Simeone: "Sono felice del lavoro di Inzaghi": Di seguito le sue parole, riportate da Marca, in vista della sfida di Champions contro l'Inter. LLORENTE - "Ho visto la voglia ...